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Отец Кузяева оценил переход своего сына во французский «Гавр» 

О переходе российского игрока в стан темно-синих стало известно в среду, 12 июля. 
12 июля 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева высказался по поводу того, что российский футболист перешел в «Гавр».

«Гавр» вышел на нас одним из первых, недели три или четыре назад, и сразу проявил серьёзный интерес. Клуб только поднялся из второго дивизиона – понятно, что клуб небогатый. Но это нас и зацепило. Было несколько предложений даже более интересных финансово. Но «Гавр» вёл себя наиболее порядочно и настойчиво. Постепенно пришли к тому, что Далер хотел. С божьей помощью всё получилось», – приводит слова Адьяма «Чемпионат».

Добавим, что «Гавр» подписал Кузяева в качестве свободного агента, так как по окончании сезона-2022/2023 у хавбека истек контракт с «Зенитом». Он играл за питерскую команду с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Будучи в стане петербуржцев он стал пятикратным чемпионом России.

Также на счету 30-летнего футболиста 46 игр и два гола за национальную команду страны.

источник: Чемпионат.com
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