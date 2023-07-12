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Первые туры РПЛ и матч за Суперкубок Росии пройдет без офсайдных линий

ФИФА задерживает лицензирование поставщика оборудования
12 июля 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Матч за Суперкубок России и первые туры российской премьер-лиги пройдут без использования системы определения офсайдных линий, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, поставщиком оборудования является китайская компания Rigour Tech. Она ранее получила сертификат от Международной федерации футбола (ФИФА), однако сейчас ожидается, что на все необходимые согласования уйдет не меньше трех недель.

РФС также запросил время, необходимое для проработки вопроса внедрения системы на матчах РПЛ, установки дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему более совершенной.

Старт нового сезона РПЛ намечен на 21 июля, матч за Суперкубок состоится в Казани 15 июля.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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