Хохлов назвал Нобоа одним из лучших игроков «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о состоянии одного из лидеров команды Кристиана Нобоа.

«В порядке. Физически, как бы это ни звучало для 38-летнего игрока, он один из лучших. Третий в команде по результатам тестов, мониторинг тренировочного и игрового процесса это подтверждает. Ну, а то, что у Нобоа выдающаяся техника и мощный бортовой компьютер в голове, все прекрасно знают. Сомнений в его футбольных качествах нет», - приводит «Матч ТВ» слова Хохлова.

Добавим, что в составе «Сочи» полузащитник провёл 102 игры, в которых отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Кристиан готовится получить российское гражданство.