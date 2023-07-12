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Сын легенды «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии перенесшего инсульт отца

Недавно ветерана выписали из больницы.
12 июля 2023 20:24
автор: Александр Шульгин

Сын экс-полузащитника московского «Спартака» Юрия Гаврилова - Василий прокомментировал состояние перенесшего недавно инсульт отца.

«Состояние Юрия Васильевича нормальное, стабильное, речь получше стала. Правая рука немного получше стала. Два пальца, правда - указательный и большой - не совсем работают. А так все нормально. Ходит, шутит, такой активный», - приводит слова Василия ТАСС.

Напомним, Гаврилов-старший перенес инсульт 30 мая. 7 июня его прооперировали, а 23 числа перевели в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что после болезни у Гаврилова нарушилась речь и работа рук.

источник: ТАСС
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