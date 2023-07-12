Итальянский топ-клуб интересуется хавбеком «Динамо» Захаряном: Арсен может заменить лидера команды

«Рома» интересуется полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает «Евро-футбол.ру».

По данным источника, в 20-летнем футболисте сборной России «Рома» видит замену Пауло Дибале, если он решит уйти из итальянской команды.

Отмечается, что «Рома» не выходила на «Динамо» и Захаряна по поводу его возможного перехода.

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 37 встреч, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.