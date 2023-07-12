Футболист «Рубина» подписал контракт с итальянским клубом

Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор подписал контракт с клубом итальянской Серии В «Комо».

«Мы гордимся тем, что можем приветствовать Оливера в нашей команде после сложных переговоров. Его тактические и технические навыки, опыт знание итальянского языка, сделают его очень важным игроком для нас», - приводит слова спортивного директора Чарли Луди официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Абильдгор выступал за шотландский «Селтик» и «Верону» на правах аренды, воспользовавшись правом приостановить контракт с казанцами.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ.