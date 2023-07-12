ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Футболист «Рубина» подписал контракт с итальянским клубом

Футболист продолжит карьеру на Апеннинах.
12 июля 2023 20:43
автор: Александр Шульгин

Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор подписал контракт с клубом итальянской Серии В «Комо».

«Мы гордимся тем, что можем приветствовать Оливера в нашей команде после сложных переговоров. Его тактические и технические навыки, опыт знание итальянского языка, сделают его очень важным игроком для нас», - приводит слова спортивного директора Чарли Луди официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Абильдгор выступал за шотландский «Селтик» и «Верону» на правах аренды, воспользовавшись правом приостановить контракт с казанцами.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ.

Отец Кузяева рассказал, какие были варианты у его сына для продолжения карьеры
Ранее футболист покинул «Зенит» на правах свободного агента.
12.07.2023 21:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Итальянский топ-клуб интересуется хавбеком «Динамо» Захаряном: Арсен может заменить лидера команды
Слухи о трансфере футболиста сборной России учащаются.
12.07.2023 20:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сын легенды «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии перенесшего инсульт отца
Недавно ветерана выписали из больницы.
12.07.2023 20:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хохлов назвал Нобоа одним из лучших игроков «Сочи»
Лучшему игроку позапрошлого сезоне - 38 лет.
12.07.2023 20:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Первые туры РПЛ и матч за Суперкубок Росии пройдет без офсайдных линий
ФИФА задерживает лицензирование поставщика оборудования
12.07.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Отец Кузяева оценил переход своего сына во французский «Гавр» 
О переходе российского игрока в стан темно-синих стало известно в среду, 12 июля. 
12.07.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» заинтересован в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда
Ранее футболист обвинялся в изнасиловании.
12.07.2023 19:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ари назвал имя лучшего тренера в своей карьере 
В 2018 году бразильский футболист получил российское гражданство. 
12.07.2023 19:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Астана» сыграла дома вничью с тбилисским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов
Команды начали выступление в первом отборочном раунде.
12.07.2023 19:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.