Отец Кузяева рассказал, какие были варианты у его сына для продолжения карьеры

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, сообщил о предложениях, которые поступали его сыну.

«Про Турцию, наверное, все слышали. Помимо этого были варианты в Италии, Саудовской Аравии, той же Франции (помимо «Гавра»). В приоритете, конечно, была Испания»,- приводит слова Кузяева-старшего «Чемпионат».

Напомним, что контракт игрока с петербургским «Зенитом» истек в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге хавбек перебрался во французский «Гавр».