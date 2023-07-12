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Отец Кузяева рассказал, какие были варианты у его сына для продолжения карьеры

Ранее футболист покинул «Зенит» на правах свободного агента.
12 июля 2023 21:02
автор: Степан Шереметьев

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, сообщил о предложениях, которые поступали его сыну.

«Про Турцию, наверное, все слышали. Помимо этого были варианты в Италии, Саудовской Аравии, той же Франции (помимо «Гавра»). В приоритете, конечно, была Испания»,- приводит слова Кузяева-старшего «Чемпионат».

Напомним, что контракт игрока с петербургским «Зенитом» истек в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге хавбек перебрался во французский «Гавр».

источник: Чемпионат.com
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