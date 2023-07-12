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«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и стала победителем Кубка PARI Премьер

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
12 июля 2023 21:31
автор: Максим Скороходов

Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» на Кубке PARI Премьер со счетом 3:1.

За команду из Белграда забивали нападающий Петер Олайинка (1-я минута), полузащитник Марко Иванич (39) и форвард Владимир Лучич (82). У турецкого клуба голом отличился Жоао Педро (79).

В конце матча красную карточку получил главный тренер «Фенербахе» Исмаил Картал.

Таким образом, «Црвена Звезда» выиграла все матчи товарищеского турнира и стала его победителем. «Фенербахче» остался с одним очком и 15 июля сыграет последний матч соревнований с «Нефтчи», который пока очков не имеет.

«Зенит» занял на домашнем турнире второе место, набрав 5 очков в трех матчах.

Кубок PARI Премьер

«Фенербахче» (Турция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 1:3 (0:2)

Голы: Жоао Педро, 79 - Олайинка, 1; Иванич, 39; Лучич, 83

источник: «Советский спорт»
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