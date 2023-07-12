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Милинкович-Савич вслед за Кулибали стал игроком «Аль-Хиляля»

Саудовские клубы продолжают скупать звезд европейского футбола.
12 июля 2023 22:18
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич подписал контракт с саудовским «Аль-Хилялем». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Договор сербского футболиста рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера не раскрывается, однако, СМИ сообщают, что «орлы» получили за игрока 40 млн евро.

28-летний серб считался одним из лучших полузащитников Серии А: у него были предложения от «Ювентуса» и топ-клубов АПЛ.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич отыграл 36 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

Добавим, что ранее «Аль-Хиляль» подписал защитника «Челси» Калиду Кулибали.

источник: «Советский спорт»
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