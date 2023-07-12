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Рианчо сомневается, что Бонгонда сможет конкурировать с Промесом в «Спартаке»

Ранее футболист перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса».
12 июля 2023 23:51
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе в московский клуб вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Я плохо знаю Бонгонда, поэтому не знаю, сможет ли он составить конкуренцию Промесу. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса», - приводит слова испанского специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. Конголезец, которому 27 лет, подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать под 77-м номером.

источник: «Метарейтинг»
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