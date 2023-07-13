Радимов: нельзя сказать, что уход Кузяева - потеря для «Зенита»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Сказать, что это потеря, нельзя ни про одного футболиста. «Зенит» существует отдельно от футболистов, они приходят и уходят, а «Зенит» остается. Но, конечно, когда человек играл в стартовом составе на протяжении пяти лет, чтобы встроить кого-то другого на его место, потребуется время. В целом же — это неизбежный процесс», - приводит слова Радимова Metaratings.

Напомним, Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента после окончания контракта с «Зенитом». В сезоне-2022/23 Далер провел 26 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Гавр» по итогам минувшего сезона завоевал право выступать во французской Лиге 1.