Агент защитника «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о трансфере футболиста в «Спартак»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса заявил, что новая информация о возможном переходе футболиста в московский «Спартак» отсутствует.

«Продвижений в трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак» нет. Пока тишина», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист может перейти в московский «Спартак».

Игрок выступает за «шпор» с 2017 года и за это время провел 200 матчей. Шесть лет назад лондонцы купили его у амстердамского «Аякса» за 42 миллиона евро.