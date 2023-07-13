ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент защитника «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о трансфере футболиста в «Спартак»

Красно-белые нацелились на звездного новичка.
13 июля 2023 07:45
автор: Александр Шульгин

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса заявил, что новая информация о возможном переходе футболиста в московский «Спартак» отсутствует.

«Продвижений в трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак» нет. Пока тишина», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист может перейти в московский «Спартак».

Игрок выступает за «шпор» с 2017 года и за это время провел 200 матчей. Шесть лет назад лондонцы купили его у амстердамского «Аякса» за 42 миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
Радимов: нельзя сказать, что уход Кузяева - потеря для «Зенита»
Футболист перебрался во Францию.
13.07.2023 07:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Рианчо сомневается, что Бонгонда сможет конкурировать с Промесом в «Спартаке»
Ранее футболист перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса».
12.07.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» пришлось постараться, чтобы приобрести Маунта
Футболист перебрался из «Челси».
12.07.2023 23:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кафанов уверен, что Сафонов готов к выступлению за европейский топ-клуб
Голкипер защищает цвета «Краснодара», воспитанником которого он является.
12.07.2023 22:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Милинкович-Савич вслед за Кулибали стал игроком «Аль-Хиляля»
Милинкович-Савич вслед за Кулибали стал игроком «Аль-Хиляля»
Саудовские клубы продолжают скупать звезд европейского футбола.
12.07.2023 22:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игрок «Зенита» Вендел задержится в Бразилии из-за смерти дедушки
Игрок «Зенита» Вендел задержится в Бразилии из-за смерти дедушки
Футболист все еще находится в Южной Америке.
12.07.2023 22:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и стала победителем Кубка PARI Премьер
«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и стала победителем Кубка PARI Премьер
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
12.07.2023 21:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Динамо» объявило о трансфере Шиманьского в «Фенербахче»
«Динамо» объявило о трансфере Шиманьского в «Фенербахче»
Московский клуб поблагодарил игрока за выступления.
12.07.2023 21:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» вынудил Вендела вернуться в Россию
Впрочем, бразилец по-прежнему хочет покинуть команду.
12.07.2023 21:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.