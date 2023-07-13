Экс-советник Федуна отреагировал на интерес нидерландских грандов к Захаряну

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Франко Камоции прокомментировал информацию об интересе «Аякса» и «Фейеноорда» к полузащитнику столичного «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захарян может перейти в «Фейеноорд» или «Аякс»? Арсен - сильный игрок. Я надеюсь, что у него получится в Нидерландах. Он готов к тому, чтобы переезжать в Европу, время настало», – приводит словам Камоцци Metaratings.

Напомним, об интересе к игроку со стороны роттердамского клуба написал ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Захарян провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.