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Капитан «Ливерпуля» раздумывает над уходом из клуба

«Аль-Иттифак» предлагает удвоить ему зарплату.
13 июля 2023 09:56
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассматривает возможность завершения своей 12-летней карьеры в клубе и принятия выгодного предложения от нового клуба Стивена Джеррарда в Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».

Саудовский клуб прилагает решительные усилия, чтобы подписать контракт с капитаном «Ливерпуля», который изначально не хотел покидать «Энфилд» и переезжать на Ближний Восток со своей семьей.

Однако 33-летний игрок сейчас рассматривает предложение о двухлетнем контракте, который удвоит его зарплату в «Ливерпуле» в размере 200 000 фунтов в неделю, а также предусматривает возможность продления сотрудничества на третий год.

Отметим, что Хендерсон провел 43 матча за мерсисайдцев в прошлом сезоне, и у него осталось два года по контракту с мерсисайдцами.

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Специалист также является наставником национальной команды.
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