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Тренер и футболисты узбекского «Нефтчи» отказались ехать в Россию на матч с «Уралом»

Встреча состоится сегодня, 13 июля.
Тренер и футболисты узбекского «Нефтчи» отказались ехать в Россию на матч с «Уралом»
13 июля 2023 11:04
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Нефтчи"

Главный тренер узбекского «Нефтчи» Виталий Левченко не поехал в Россию на товарищеский матч с «Уралом».

Судя по всему, украинский специалист отказался от поездки из-за военно-политического кризиса.

Его примеру последовали и несколько футболистов: Алексей Ларин и Андрей Мищенко (оба граждане Украины). Также в Екатеринбург отказался ехать грузинский форвард Тома Табатадзе.

Напомним, матч «Урала» и «Нефтчи» состоится сегодня, 13 июля и пройдет в Екатеринбурге, а стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.

источник: «Советский спорт»
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