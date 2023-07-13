Тренер и футболисты узбекского «Нефтчи» отказались ехать в Россию на матч с «Уралом»

Главный тренер узбекского «Нефтчи» Виталий Левченко не поехал в Россию на товарищеский матч с «Уралом».

Судя по всему, украинский специалист отказался от поездки из-за военно-политического кризиса.

Его примеру последовали и несколько футболистов: Алексей Ларин и Андрей Мищенко (оба граждане Украины). Также в Екатеринбург отказался ехать грузинский форвард Тома Табатадзе.

Напомним, матч «Урала» и «Нефтчи» состоится сегодня, 13 июля и пройдет в Екатеринбурге, а стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.