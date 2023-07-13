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«Краснодар» близок к подписанию экс-игрока дортмундской «Боруссии»

«Быки» хотят усилить центральную линию.
13 июля 2023 11:34
автор: Артур Гичунцев

«Краснодар» намерен подписать полузащитника «Вероны» Корая Гюнтера. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, представители «быков» вылетели в Италию на финальные переговоры о трансфере игрока. Отмечается, что сумма сделки может составить 5 млн евро. Сам футболист уже дал согласие на переезд в Россию.

Напомним, Гюнтеру 28 лет. С 2009 по 2014 годы он находился в системе дортмундской «Боруссии». За первую команду «шмелей» полузащитник отыграл 1 матч. Еще 38 встреч он провел за второй состав.

Также в карьере футболиста были турецкий «Галатасарай», итальянские «Дженоа», «Сампдория» и другие».

Ранее сообщалось, что на Гюнтера претендует московский «Спартак».

источник: «РБ-Спорт»
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