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Главный тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации с Венделом

Футболист пропускает старт предсезонной подготовки.
Главный тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации с Венделом
13 июля 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Семак призвал полузащитника клуба Вендела к профессиональному исполнению обязанностей.

Отметим,что 25-летний футболист до сих пор не присоединился к команде. Вендел задержался в Бразилии из-за смерти своего дедушки.

«Ситуaция не изменилась. Я лично не подписывaл его контракт, не знаю тонкостей. Это в зоне ответствeнности руководства. Мое мнение - кaждый игрок должен профессионально выпoлнять обязанности. Пока пищи для разговорa нет, работаем в том составе, который есть», - приводят «РИА Новости» слова Семака.

Ранее специалист заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать себе новый клуб.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

источник: «РИА Новости»
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