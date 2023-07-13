Главный тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации с Венделом

Главный тренер «Зенита» Семак призвал полузащитника клуба Вендела к профессиональному исполнению обязанностей.

Отметим,что 25-летний футболист до сих пор не присоединился к команде. Вендел задержался в Бразилии из-за смерти своего дедушки.

«Ситуaция не изменилась. Я лично не подписывaл его контракт, не знаю тонкостей. Это в зоне ответствeнности руководства. Мое мнение - кaждый игрок должен профессионально выпoлнять обязанности. Пока пищи для разговорa нет, работаем в том составе, который есть», - приводят «РИА Новости» слова Семака.

Ранее специалист заявил, что «Зенит» разрешил Венделу искать себе новый клуб.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.