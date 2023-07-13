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Грузинский экс-форвард «Гавра» дал совет Кузяеву

Гия Гурули выступал за «Гавр» с 1992 по 1994 годы.
13 июля 2023 12:11
автор: Виталий Овсянников

59-летний грузинский экс-футболист Гия Гурули, ранее выступавший за французский «Гавр» на позиции нападающего, дал совет россиянину Далеру Кузяеву.

Напомним, что вчера, 12 июля, было объявлено о том, что Далер Кузяев переходит в клуб «Гавр». Российский полузащитник подписал с клубом Лиги 1 двухлетний контракт. Ранее в течение шести лет он выступал за «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России.

«Что я могу ему посоветовать? Главное — пусть остаётся самим собой и играет так, как умеет. В таком возрасте уже не надо нового придумывать», — сказал Гурули в интервью изданию «Чемпионат».

Гия Гурули выступал за «Гавр» в период с 1992 по 1994 годы. В составе этой команды сыграл 48 матчей и забил 12 голов.

источник: Чемпионат.com
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