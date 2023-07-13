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Кварацхелия возглавил список самых дорогих футболистом из стран бывшего СССР

Российских игроков нет в тройке лидеров.
13 июля 2023 12:32
автор: Александр Поволоцкий

Transfermarkt опубликовал на своем сайте список самых дорогих игроков, которые представляют страны бывшего СССР.

Отметим, что на первом месте рейтинга располагается грузинский форвард Хвича Кварацхелия. Нападающий выступает за «Наполи». Стоимость Хвичи оценивается в 85 млн евро.

Второе место занимает украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Его стоимость, по мнению экспертов, составляет 50 миллионов евро. Третьим в рейтинге идет соотечественник Мудрика. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко стоит 42 миллиона.

Самым дорогим российским футболистом стал хавбек «Монако» Александр Головин. Он занимает четвертую строчку. Стоимость уроженца города Калтан оценивается в 28 млн евро.

источник: Transfermarkt
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