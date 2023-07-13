«Зенит» отдал вратаря Одоевского в клуб Первой лиги в аренду

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что голкипер клуба Даниил Одоевский проведет следующий сезон в другом клубе.

Отметим, что контракт 20-летнего футболиста с командой из Санкт-Петербрга рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», — приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

Добавим, что всего в составе «Зенита» Одоевский провел 11 матчей, в которых пропустил шесть мячей шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Волгарь» из Астрахани по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 12-е место в таблице.