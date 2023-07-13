Защитник «Динамо» Саба Сазонов может перейти в «Галатасарай»

Саба Сазонов, выступающий за московское «Динамо» на позиции защитника, может стать игроком турецкого «Галатасарая».

Об этом сообщает издание «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Турецкий клуб пока не контактировал с «Динамо», но общался с окружением игрока», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне 21-летний защитник провел за бело-голубых 24 встречи в рамках РПЛ, в которых забил один гол.

Также Саба Сазонов принял участие в молодежном чемпионате Европы-2023 в составе сборной Грузии, которая дошла до стадии четвертьфинала. По итогам турнира защитник попал в символическую сборную лучших игроков.

Напомним, что Саба Сазонов является воспитанником футбольной академии «Зенита».