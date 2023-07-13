Василий Уткин назвал выходом из зоны комфорта переход Кузяева в «Гавр»

Известный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр». Ранее хавбек покинул «Зенит».

«Кузяев вовсе не исполнил мечту. Никто в «Гавре» играть не мечтает. Это новый шаг, возможно, и к мечте, но ещё не она сама; это выход из зоны комфорта, что всегда достойно уважения и большая редкость для российского игрока», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр».