Агент Вендела подтвердил, что игрок «Зенита» задержался в Бразилии по семейным обстоятельствам

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил новость о том, что его клиенту пришлось остаться в Бразилии по семейным обстоятельствам.

«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств он задерживается», — заявил Рибейро в интервью Sport24.

Напомним, вчера, 12 июля, спортивный обозреватель Фабио Алейшо сообщил, что Вендел останется в Рио-де-Жанейро на неопределённое время из-за смерти своего дедушки.

Ранее сообщалось, что Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб разрешил полузащитнику искать себе новый клуб.