«Эвертон» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом

Сегодня, 13 июля, официальный сайт «Эвертона» сообщает о том, что 38-летний английский защитник Эшли Янг стал игроком «ирисок».

Ливерпульский клуб подписал с ним контракт на один год.

С 2011 по 2020 год Эшли Янг выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

Сезон-2020/21 провёл в составе «Интера», где стал чемпионом Италии. Последние два сезона выступал за «Астон Виллу».

На счету Эшли Янга 39 матчей, 7 забитых голов и 9 результативных передач за английскую национальную команду.