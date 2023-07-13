Наир Тикнизян привлёк внимание немецкого клуба

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По данным журналиста, хавбек сборной Армении попал в сферу интересов «Вольфсбурга». Немецкий клуб ищет игрока на левый фланг и обратил внимание на 24-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне РПЛ Наир Тикнизян провёл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Что касается «Вольфсбурга», то в минувшей кампании Бундеслиги команда заняла 8-е место.