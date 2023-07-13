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Наир Тикнизян привлёк внимание немецкого клуба

Еще один футболист из России может уехать в Европу.
Наир Тикнизян привлёк внимание немецкого клуба
13 июля 2023 14:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По данным журналиста, хавбек сборной Армении попал в сферу интересов «Вольфсбурга». Немецкий клуб ищет игрока на левый фланг и обратил внимание на 24-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне РПЛ Наир Тикнизян провёл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Что касается «Вольфсбурга», то в минувшей кампании Бундеслиги команда заняла 8-е место.

источник: «Советский спорт»
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