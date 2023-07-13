Быстров считает, что Кузяев зря перешел в «Гавр», приведя в пример неудачный опыт Дзюбы

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров признался, что скептически относится к перспективам Далера Кузяева во французском «Гавре». Ранее хавбек покинул «Зенит».

«В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию - вернулся человек из Турции, - написал Быстров в своем телеграм-канале.

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист на правах свободного агента перебрался во французский «Гавр».