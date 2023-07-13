«Вест Хэм» погасил долг перед «Спартаком» за аренду полузащитника Крала

«Вест Хэм» выполнил предписания ФИФА и погасил задолженность перед «Спартаком».

Напомним, в августе 2021 года на правах аренды до конца сезона в английский клуб перешел чешский полузащитник красно-белых Алекс Крал.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, деньги были перечислены пару недель назад.

В общей сложности Алекс провел за красно-белых 60 матчей, в которых сделал шесть результативных передач.

Чешский футболист приостановил контракт со «Спартаком», воспользовавшись правилом ФИФА. В июле Крал перешел в «Шальке».