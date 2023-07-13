Бывший тренер «Зенита» по физподготовке считает, что в «Гавре» Кузяев справится с нагрузками

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о переходе бывшего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в «Гавр».

«С физической точки зрения у него не должно возникнуть проблем с адаптацией во Франции, где средний уровень силовой подготовки игроков очень высок», — приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, контракт игрока с петербургским «Зенитом» истёк в конце июня 2023 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В итоге футболист перебрался во французский «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.