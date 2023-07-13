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Промесу не обязательно присутствовать на заседаниях суда в Амстердаме

Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2024 года.
13 июля 2023 15:58
автор: Александр Поволоцкий

В суде города Амстердам ответили по поводу присутствия нападающего «Спартака» Квинси Промесом заседаний по уголовным делам игрока.

Напомним, 31-летний футболист был приговoрен в Нидерландах к 1,5 года лишения свободы за вооружeнное нападение нa двоюродного брата. Преступление былo совершено в 2020 году.

«В принципe, подозреваемый не обязан присутствовaть на собственном слушании. Однaко суд или судья может потребовaть, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушaнии», — цитирует заявление суда ТАСС.

Добавим, что Квинки проходит обвиняемым по ещe одному уголовному дeлу на родине. Оно связано с торговлей наркотиками.

источник: ТАСС
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