В «Гавре» сообщили, когда Далер Кузяев проведет первую тренировку с командой 

Стало известно, когда полузащитник Далер Кузяев впервые проведет тренировку в составе «Гавра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского клуба.

Отметим, что 30-летний футболист присоединился к стану небесных на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Зенитом».

«Он не поедет в Словению. В понедельник, 17 июля Далер будет тренироваться с командой в Гавре», — говорится в заявлении клуба Лиги 1.

Добавим, что Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он стал пятикратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

По итогам сезона-2022/2023 «Гавр» стал победителем Лиги 2 и вышел в высший дивизион национального первенства.