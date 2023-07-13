ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Гавре» сообщили, когда Далер Кузяев проведет первую тренировку с командой 

Темно-синие объявили о трансфере российского хавбека в среду, 12 июля. 
13 июля 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, когда полузащитник Далер Кузяев впервые проведет тренировку в составе «Гавра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу французского клуба.

Отметим, что 30-летний футболист присоединился к стану небесных на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Зенитом».

«Он не поедет в Словению. В понедельник, 17 июля Далер будет тренироваться с командой в Гавре», — говорится в заявлении клуба Лиги 1.

Добавим, что Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он стал пятикратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

По итогам сезона-2022/2023 «Гавр» стал победителем Лиги 2 и вышел в высший дивизион национального первенства.

источник: ТАСС
Александр Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ
Мнение от легенды «Сельты» и сборной России.
13.07.2023 16:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гафин определил главную цель «Динамо» на сезон-2023/2024 
Прошлый розыгрыш РПЛ московский клуб завершил на девятой строчке в турнирной таблице. 
13.07.2023 16:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Промесу не обязательно присутствовать на заседаниях суда в Амстердаме
Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2024 года.
13.07.2023 15:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший тренер «Зенита» по физподготовке считает, что в «Гавре» Кузяев справится с нагрузками
Ранее россиянин пополнил французский клуб.
13.07.2023 15:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Вест Хэм» погасил долг перед «Спартаком» за аренду полузащитника Крала
Контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2024 года.
13.07.2023 15:20
Футбол
Быстров считает, что Кузяев зря перешёл в «Гавр», приведя в пример неудачный опыт Дзюбы
Российский полузащитник теперь будет выступать в чемпионате Франции.
13.07.2023 14:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ФИФА отреагировала на ситуацию с «Аль-Насром» и Мусой
Футболист покинул команду в качестве свободного агента.
13.07.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Уткин высмеял Быстрова после слов о трансфере Кузяева в «Гавр»
Последний отказался продлевать контракт с «Зенитом» и уехал во Францию.
13.07.2023 14:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро
Бывший защитник «Лестера» готов перейти в «Спартак» с зарплатой от 2,5 миллиона евро
Футболист является свободным агентом.
13.07.2023 14:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.