Гафин определил главную цель «Динамо» на сезон-2023/2024 

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о приоритетной задаче столичной команды на ближайший сезон в чемпионате России.

«Мы стремимся попасть в медали», — приводит слова Гафина «Известия».

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 30 проведенных туров.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги-2023/2024 подопечные Марцела Лички сыграют против «Краснодара» (21 июля). Ранее бело-голубые дважды одержали победу над ЦСКА в рамках Братского кубка.