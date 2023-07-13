Александр Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ

54-летний экс-игрок российской сборной Александр Мостовой считает Артёма Дзюбу лучшим нападающим чемпионата России.

«Лучший российский нападающий в РПЛ — Артём Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем всё доказал. Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведёт новый сезон. Свои 10 он точно забьёт. Класс у него остался», — цитирует Мостового издание «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Артём Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». В минувшем сезоне перешёл в «Локомотив», в составе которого за 11 матчей забил 8 голов и оформил 5 ассистов.