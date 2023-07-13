Агент Жонатана Бамба высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА 

Футбольный агент Буба Траоре, представляющий интересы форварда Жонатана Бамба, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Отметим, что по окончании сезона-2022/2023 у 27-летнего нападающего истёк контракт с «Лиллем».

«Переход Жонатана в ЦСКА возможен. Всё будет зависеть от хода наших переговоров», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что Бамба выступал за «Лилль» с 2018 года. Всего за «олимпийцев» он провёл 200 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 35 результативных передач. Ранее в своей карьере он играл за «Сент-Этьен», «Анже» и «Париж». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.