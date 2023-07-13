Денис Глушаков дебютирует в пляжном футболе

Российский футболист Денис Глушаков готовится провести первый матч за «Строгино» на пятом этапе чемпионата России по пляжному футболу.

Матчи пройдут 14-16 июля на территории Центра пляжных видов спорта «Динамо» в Москве.

На пятом этапе чемпионата России «Строгино» встретится с командами КПФ «Саратов», «Локомотив» и «Крылья Советов».

Напомним, FONBET является генеральным партнёром пляжного футбольного клуба «Строгино».

Источник фото: БК Фонбет

Денис Глушаков – российский футболист. Чемпион России в составе «Спартака» (2017), участник чемпионата мира — 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. За сборную России провёл 55 матчей и забил 5 голов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

«Строгино» – двукратный чемпион России по пляжному футболу в 2008 и 2009 годах. Единственный в России клуб, который занимается подготовкой профессиональных игроков с раннего возраста.