Бывший футболист «Локомотива» может перейти в клуб Саудовской Аравии 

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Footmercato.
Как утверждает источник, в услугах польского хавбека заинтересован аравийская команда «Абха». Сообщается, что клубом руководит соотечественник 33-летнего футболиста и бывший наставник национальной команды Польши Чеслав Михневич.
Добавим, что в настоящий момент Крыховяк находится в статусе свободного агента. Его последним клубом являлся «Аль‑Шабаб». Ранее он воспользовался правилом ФИФА и расторг трудовое соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2021 года. Всего за карьеру он играл в составе «Локомотива», «ПСЖ», «Севильи». «Вест Бромвича», «Бордо» и «Реймса». Также на его счету 98 матчей и пять забитых мячей за сборную Польши.