Матыцин рассказал об отношении Минспорта РФ к возможному возвращению пива на стадионы 

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, как представители федерального органа страны относятся к возможному возвращению пива на стадионы России.

«Если будет правильно прописан регламент, мы не возражаем. Не вижу сложностей и каких‑то барьеров, чтобы этот вопрос решать‘, — приводит слова 59-летнего политического деятеля «Матч ТВ».

Добавим, собрание Минспорта РФ по поводу вопроса возвращения алкоголя на российские арены запланировано провести осенью текущего года. Запрет на продажу пива на российских стадионах действует с 2005 года.