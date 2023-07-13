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Матыцин рассказал об отношении Минспорта РФ к возможному возвращению пива на стадионы 

Запрет на продажу алкогольной продукции на российских аренах вступил в силу в 2005 году.
13 июля 2023 17:53
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, как представители федерального органа страны относятся к возможному возвращению пива на стадионы России.

«Если будет правильно прописан регламент, мы не возражаем. Не вижу сложностей и каких‑то барьеров, чтобы этот вопрос решать‘, — приводит слова 59-летнего политического деятеля «Матч ТВ».

Добавим, собрание Минспорта РФ по поводу вопроса возвращения алкоголя на российские арены запланировано провести осенью текущего года. Запрет на продажу пива на российских стадионах действует с 2005 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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