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Президент «Лацио»: Иммобиле как сын, он не продаётся. Но за 50 млн евро я его продам

33-летний форвард выступает за римский клуб с 2016 года.
13 июля 2023 17:57
автор: Виталий Овсянников

Президент римского «Лацио» Клуадио Лотито прокомментировал возможную продажу лидера «орлов» Чиро Иммобиле.

Ранее некоторые СМИ сообщали о желании саудовских клубов купить 33-летнего итальянского нападающего.

«Я не получал официальных предложений по Иммобиле. Он мне как сын, он не продаётся. Единственным способом убедить меня расстаться с Иммобиле было бы предложение в 50 млн евро. Хотя даже при такой сумме я не был бы уверен в необходимости его продавать», — цитирует Лотито инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в минувшем сезоне Иммобиле сыграл за «Лацио» 38 матчей, в которых забил 14 голов. В общей сложности он провел за римский клуб 297 встреч и оформил 196 забытых мячей. Его текущий контракт с «Лацио» рассчитан до середины 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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