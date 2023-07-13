Президент «Лацио»: Иммобиле как сын, он не продаётся. Но за 50 млн евро я его продам

Президент римского «Лацио» Клуадио Лотито прокомментировал возможную продажу лидера «орлов» Чиро Иммобиле.

Ранее некоторые СМИ сообщали о желании саудовских клубов купить 33-летнего итальянского нападающего.

«Я не получал официальных предложений по Иммобиле. Он мне как сын, он не продаётся. Единственным способом убедить меня расстаться с Иммобиле было бы предложение в 50 млн евро. Хотя даже при такой сумме я не был бы уверен в необходимости его продавать», — цитирует Лотито инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в минувшем сезоне Иммобиле сыграл за «Лацио» 38 матчей, в которых забил 14 голов. В общей сложности он провел за римский клуб 297 встреч и оформил 196 забытых мячей. Его текущий контракт с «Лацио» рассчитан до середины 2026 года.