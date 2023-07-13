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Форвард сборной Франции обвиняется в сексуальном насилии 

Игрок выступает в чемпионате родной страны. 
13 июля 2023 18:07
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер получил обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает Nice-Matin.

Как утверждает источник, в полицию пришло заявление со стороны 19-летней и 20-летней девушек на 32-летнего футболиста. Сообщается, что футболист «монегасков» и его младший брат домогались до них на вечеринке.

Добавим, что Бен Йеддер присоединился к «Монако» в августе 2019 года. В сезоне-2022/2023 за красно-белых он сыграл 43 матча, забил 25 голов и отдал семь результативных передач. Также на его счету 19 игр, три забитых мяча и четыре ассиста в составе сборной Франции.

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