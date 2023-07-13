Нападающий сборной Швеции заключил контракт со «Спортингом»

«Спортинг» объявил о трансфере форварда Виктора Дьокереша из «Ковентри». Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Как утверждает источник, 25-летний нападающий подписал трудовое соглашение с лиссабонской командой на пять лет. Согласно порталу Transfermarkt сумма трансфера шведского игрока составила 20 миллионов евро.

Добавим, Дьокереш играл в составе «Ковентри» с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 он провел за английский клуб 50 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Он дебютировал за сборную Швеции в январе 2019 года и с тех пор принял участие в 14 встречах национальной команды, отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.