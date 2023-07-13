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Миланский «Интер» объявил о возвращении голкипера Ди Дженнаро

Он является воспитанником «нерадзурри».
13 июля 2023 18:29
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 июля, официальный сайт «Интера» сообщает о возвращении в команду голкипера Раффаэле Ди Дженнаро.

29-летний вратарь поступил в футбольную академию «Интера» в 2002 году. Он оставался в системе клуба до 2019 года, однако на взрослом уровне ему не удалось сыграть ни одного официального матча за «нерадзурри».

После ухода из «Интера» Раффаэле Ди Дженнаро выступал за клубы «Катандзаро», «Пескара» и «Губбио». В минувшем сезоне итальянский голкипер сыграл 30 встреч в Серии С, в 19 из которых отстоял на ноль.

источник: ФК «Интер»
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