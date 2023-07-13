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Деменко назвал фаворита Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА

Матч пройдет 15 июля.
13 июля 2023 18:35
автор: Максим Скороходов

Экс-нападающий сборной России и «Зенита» Максим Деменко считает, что его бывшая команда является фаворитом в матче против ЦСКА за Суперкубок России.

- «Зенит», пожалуй, подготовку провел лучше, отыграл предсезонный турнир с хорошими командами и дал пищу для размышлений Семаку, кого ставить на Суперкубок. А у ЦСКА — Медина ушел, сделка с Марио Фернандесом не состоялась. С другой стороны, Суперкубок — это одна игра, все может по-разному сложиться, - приводит «Газета.ru» слова Деменко.

Напомним, что игра «Зенит» - ЦСКА пройдет 15 июля в Казани на «Ак Барс Арене». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» получил право сыграть за Суперкубок России как чемпион прошлого сезона, а ЦСКА - как обладатель Кубка страны.

источник: «Газета.Ru»
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