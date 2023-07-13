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Деле Алли назвал имя лучшего тренера в своей карьере 

Английский хавбек выступал под его руководством на протяжении четырех лет. 
13 июля 2023 18:41
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал, кого считает лучшим тренером за свою футбольную карьеру.

«Маурисио Почеттино был лучшим тренером для меня. В то время я не мог и мечтать о более подходящем специалисте. Это не было похоже на отношения футболиста и менеджера. Я чувствовал, что это были более доверительные и близкие взаимоотношения. Он заботился обо мне как о человеке больше, чем о футболисте, и это то, что мне было нужно в то время», – заявил 27-летний футболист на YouTube-канале The Overlap.

Напомним, что Алли и Почеттино совместно работали в «Тоттенхэме» с 2015 по 2019 годы, пока аргентинский специалист не покинул должность главного тренера «шпор».

Англичанин перешел из лондонской команды в «Эвертон» в январе прошлого года на правах свободного агента. Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Бешикташе». За турецкий клуб он сыграл 15 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

источник: «Советский спорт»
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