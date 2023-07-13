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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России 

За трофей между собой поборются ЦСКА и «Зенит».
13 июля 2023 18:54
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение насчет предстоящей встречи ЦСКА и «Зенита» в рамках Суперкубка России.

«В Кубках фаворитов нет. Кто лучше будет подготовлен к этому дню, тот и выиграет. На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», — приводит слова 76-летнего специалиста «Чемпионат».

Напомним, что очный матч ЦСКА и «Зенита» пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Игра запланирована на субботу, 15 июля.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» стал досрочным чемпионом России, а ЦСКА завоевал Кубок страны.

источник: Чемпионат.com
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