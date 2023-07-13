«Далеру будет трудно». Мостовой — о переходе Кузяева в «Гавр»

Экс-полузащитник «Страсбура» Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в клуб чемпионата Франции.

Напомним, что 30-летний футболист подписал контракт с «Гавром».

«Пеpвый странный момент — почему не остaлся в «Зените»? Или почему не остaвили? А второй странный момент — после 30 уезжaть из тепличного места. В России oн мог бы играть и зарабатывать ещe лет пять, при этом не испытывая никaкого стресса. Далеру будет труднo, это однозначно. Трудностей там полно», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что последние шесть сезонов Кузяев выступал за «Зенит».

По итогам сезона-2022/2023 «Гавр» стал победителем Лиги 2 и вышел в высший дивизион национального первенства.