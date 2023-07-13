Бородюк оценил уровень иностранных футболистов в чемпионате России 

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о зарубежных игроках в клубах РПЛ.

«Не стал бы говорить, что уровень Российской Премьер-Лиги сильно упал. Просто уехали качественные иностранцы, а слабым — куда уезжать? Сильные легионеры только у «Зенита». У остальных команд — может, по одному такому иностранцу осталось», – приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Добавим, в прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство России в пятый раз кряду. В настоящий момент в составе «Зенита» присутствуют восемь бразильских футболистов, включая Клаудиньо и Малкома, которые ранее получили российское гражданство.

Новый сезон РПЛ откроет матч между «Динамо» и «Краснодаром». Игра состоится в пятницу, 21 июля.