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Кафанов рассказал, как Карпин не позволил Губерниеву уничтожить себя в интервью

Главный тренер сборной России справился со звездным журналистом.
13 июля 2023 19:20
автор: Максим Скороходов

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, через какие трудности пришлось пройти наставнику национальной команды Валерию Карпину.

«Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает — все хорошо знают. Но ничего не вышло. Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!» - приводит Sport24.ru слова Кафанова

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, под его руководством национальная команда вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, но не сыграла там из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

источник: Sport24.ru
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