«Урал» разгромил узбекский «Нефтчи» в товарищеском матче 

Футболисты «Урала» дома нанесли разгромное поражение «Нефтчи» из Узбекистана в контрольном матче.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе победителей забитыми мячами отличились Тимур Аюпов (33-я минута), Алексей Каштанов (55) и Гильерме Шеттине (81).

Добавим, что в воскресенье, 16 июля «Урал» проведет заключительную товарищескую игру против «Крыльев Советов» перед стартом нового сезона РПЛ. В матче первого тура чемпионата России екатеринбуржцы примут на своем поле ЦСКА (22 июля).

Товарищеский матч

«Урал» (Россия) – «Нефтчи» (Узбекистан) – 3:0 (1:0)

Голы: Аюпов, 33. Каштанов, 55. Шеттине, 81.