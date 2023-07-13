«Урал» разгромил узбекский «Нефтчи» в товарищеском матче 

Футболисты «Урала» дома нанесли разгромное поражение «Нефтчи» из Узбекистана в контрольном матче.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.
В составе победителей забитыми мячами отличились Тимур Аюпов (33-я минута), Алексей Каштанов (55) и Гильерме Шеттине (81).
Добавим, что в воскресенье, 16 июля «Урал» проведет заключительную товарищескую игру против «Крыльев Советов» перед стартом нового сезона РПЛ. В матче первого тура чемпионата России екатеринбуржцы примут на своем поле ЦСКА (22 июля).
Товарищеский матч
«Урал» (Россия) – «Нефтчи» (Узбекистан) – 3:0 (1:0)
Голы: Аюпов, 33. Каштанов, 55. Шеттине, 81.
источник: «Советский спорт»