Дель Боске прокомментировал интерес «Реала» к Мбаппе

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал интерес мадридского «Реала» к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Мадрид обязан приглашать лучших игроков, а Мбаппе — один из них», — цитирует дель Боске издание AS.

Напомним, что Мбаппе уведомил «ПСЖ» о том, что не желает воспользоваться опцией продления контракта с парижанами до 2025 года. При этом, руководство французского клуба уверяет, что между сторонами была устная договоренность об этом. Текущий контракт Мбаппе истекает в середине 2024 года.