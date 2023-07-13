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«Тоттенхэм» нашел потенциальную замену Гарри Кейну в «Ювентусе»

Английского форварда может подписать «Бавария» в ближайшее время.
13 июля 2023 19:46
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может сменить клубную прописку нынешним летом. Об этом сообщает FootMercato.

Как утверждает источник, лондонский клуб предпримет попытку прибрести сербского нападающего туринцев в том случае, если Гарри Кейн покинет стан «шпор» и перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего футболиста также претендуют «ПСЖ» и «Челси».

Добавим, Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в начале прошлого года. В сезоне-2022/2023 в составе «бьянконери» он принял участие в 42 матчах, отличился 14 забитыми мячами и отдал четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.

источник: Foot Mercato
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