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Бородюк заявил, что «Торпедо» провалило начало прошлого сезона из-за сорванных трансферов

Экс-главный тренер черно-белых обвинил руководство клуба.
13 июля 2023 19:45
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему автозаводцы провалили начало прошлого сезона РПЛ.

«Подготовили список игроков: из Чили, Бразилии, футболисты сборных Словении и Грузии. Где-то человек шесть всего. Они практически перешли в «Торпедо» — были договоренности и оформленные визы. Но в последний момент все переговоры сорвались. Мы вошли в сезон без того усиления, которое планировали», - приводит «Матч ТВ» слова Бородюка.

Александр Генрихович уточняет, что после увольнения его тренерского штаба руководство клуба, в которое вошел Илья Геркус, подписало девять футболистов.

Добавим, что по результатам сезона «Торпедо» вылетело в Первую лигу, набрав 13 очков в 30 матчах и заняв в РПЛ последнее место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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